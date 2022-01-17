Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Poroşenko mahkemede uyuyakaldı
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkeye giriş yapmasının ardından çıkartıldığı mahkemede uyuyakaldı. O anlar kameraya yansıdı.
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'ya geri döndü. Bir süredir yurtdışında olan ve "vatana ihanet", "teröristlere yardım" suçlamalarından hakkında gözaltı kararı bulunan Poroşenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e döner dönmez hakim karşısına çıkarılırken, duruşmada uyuyakaldı.
Peçerska Mahkemesi, Poroşenko'nun Donbas Bölgesi'ndeki ayrılıkçılara ilişkisi olduğu ve onlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı istemişti.
Geçtiğimiz sene aralık ayında sorguya çağırılan Poroşenko yaptığı açıklamada, "Yurtdışındayım ve Ocak ayından önce gelmeyeceğim" demişti.
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ise Poroşenko'nun kendisi hakkında gözaltı kararının hazırlandığını öğrendiğini ve bunun için yurtdışına kaçtığını iddia etmişti.
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