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Dışişlerinden BAE'deki terör saldırısına kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Dışişlerinden BAE’deki terör saldırısına kınama

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada söz konusu saldırı kınandı.

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