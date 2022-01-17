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Akaryakıt krizi sona erdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Akaryakıt krizi sona erdi

Yemen Ulusal Petrol Şirketi, geçici başkent Aden'de bir haftadan uzun süredir hayatı felç eden akaryakıt krizinin sona erdiğini duyurdu. Aden ve çevre illerde bir haftadan uzun süredir petrol türevlerinin tedarikiyle ilgili olarak sorun yaşanıyordu.

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