Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'dan hadsiz çıkış! Yine Türkiye'yi hedef aldı
Son dakika haberine göre "Pontus" iddialarıyla Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor. Sakelaropulu, "Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" diyerek hadsiz bir açıklamada bulundu.
Geçen hafta Atina'da katıldığı "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın tanıtım töreninde konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Pontus Helenizminin akıbeti trajiktir. İnsanlar doğdukları yerleri terk etmek, göç yolunu almak zorunda kalmıştır" ifadelerini kullanmış, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Söz konusu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgesindeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir" cevabını vermişti.
TANSİYONU YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR
Yunanistan'ın önemli basın kuruluşlarından Kathimerini gazetesine konuşan Sakelaropulu, "Türkiye'nin kabul edilemez taleplerine ve saldırgan eylemleri karşısında, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" dedi.
Her ne kadar arzularının Türkiye ile barış içinde yaşamak olduğunu söylese de Yunan Cumhurbaşkanı tansiyonu yükseltmeye devam etti.
"Pontus" iddialarını tekrarlayan Sakelaropulu, tarihi gerçekleri kabul etmenin cesaret ve özfarkındalık gerektirdiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
- 15 tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi…
- MSB açıkladı! 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı faiz kararı açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...
- Tatlı sert ifadesinin sözlük tanımı hangisidir? Kim Milyoner sorusu...
- Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?
- Oxford Sözlüğü'nün 2021'de yılın kelimesi seçtiği kelimenin Türkçesi hangisidir?
- 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?
- Hangisi 2010-2019 arası Cambridge Üniversitesi'nde çalışmış ve Türkiye'den çok fazla sosyal medya takipçisi olan bir felsefe profesörüdür?
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden, geri gelecek mi? Cumartesi-Pazar kısıtlaması olacak mı? 65 yaş üstü...