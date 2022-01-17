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Guatemala'da otobüs uçuruma yuvarlandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Guatemala’da otobüs uçuruma yuvarlandı!

Son dakika haberine göre: Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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