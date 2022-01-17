17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'de Selçuk Bayraktar hazımsızlığı! Savaş tarihini değiştiren başarısı yine hedef oldu

ABD'de Selçuk Bayraktar hazımsızlığı! Savaş tarihini değiştiren başarısı yine hedef oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
ABONE OL
ABD’de Selçuk Bayraktar hazımsızlığı! Savaş tarihini değiştiren başarısı yine hedef oldu

Savaş tarihini değiştiren yerli İHA ve SİHA'lar, sınıfının en iyisi olarak genel kabul gördü. Suriye'de, Libya'da ve Dağlık Karabağ savaşında belirleyici güç olarak öne çıkan SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar yine okların hedefindeki isim oldu. ABD'nin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan profesör Max Tegmark'tan Selçuk Bayraktar'la ilgili skandal bir çıkış geldi.

Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz 35 yıl içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm olacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Türk İHA-SİHA'ları dünyada tüm dengeleri bir anda değiştirdi.

Türkiye'nin gücüne güç katan BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'lar tüm dünyada konuşulmaya devam ederken, çok sayıda ülke Türk SİHA'larına sahip olmak için sıraya girdi.

Bu başarı hikayesinde, Massachusetts Institute of Technology'de de eğitim gören Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önemli bir yere sahip.

MIT PROFESÖRÜNDEN SKANDAL ÇIKIŞ
Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın başarısı dünyadaki büyük yankı uyandırırken, kendi alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi.

Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT (MASSACHUSETTS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY) EĞİTİMİ
Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.

Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü.



Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

İşte İlk milli İHA’nın ilk test uçuşu! İŞTE İLK MİLLİ İHA'NIN İLK TEST UÇUŞU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA