ABD'de Selçuk Bayraktar hazımsızlığı! Savaş tarihini değiştiren başarısı yine hedef oldu
Savaş tarihini değiştiren yerli İHA ve SİHA'lar, sınıfının en iyisi olarak genel kabul gördü. Suriye'de, Libya'da ve Dağlık Karabağ savaşında belirleyici güç olarak öne çıkan SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar yine okların hedefindeki isim oldu. ABD'nin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan profesör Max Tegmark'tan Selçuk Bayraktar'la ilgili skandal bir çıkış geldi.
Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar, geçtiğimiz 35 yıl içinde Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm olacak bir ivmenin öncüsü haline geldi. Türk İHA-SİHA'ları dünyada tüm dengeleri bir anda değiştirdi.
Türkiye'nin gücüne güç katan BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'lar tüm dünyada konuşulmaya devam ederken, çok sayıda ülke Türk SİHA'larına sahip olmak için sıraya girdi.
Bu başarı hikayesinde, Massachusetts Institute of Technology'de de eğitim gören Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önemli bir yere sahip.
MIT PROFESÖRÜNDEN SKANDAL ÇIKIŞ
Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın başarısı dünyadaki büyük yankı uyandırırken, kendi alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi.
Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.
SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT (MASSACHUSETTS INSTİTUTE OF TECHNOLOGY) EĞİTİMİ
Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.
Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.
2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü.
Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman?
- Son hafta devamsızlık sayılıyor mu? E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? Devamsızlık ne zaman kapanacak?
- e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
- 15 tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi…
- MSB açıkladı! 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli er sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon olacak mı, var mı?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı faiz kararı açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF güz dönemi sınav sonuçları neden açıklanmadı? 2021-2022 sınav takvimi...
- Tatlı sert ifadesinin sözlük tanımı hangisidir? Kim Milyoner sorusu...
- Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?
- Oxford Sözlüğü'nün 2021'de yılın kelimesi seçtiği kelimenin Türkçesi hangisidir?
- 31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?