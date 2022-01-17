ABD’de Selçuk Bayraktar hazımsızlığı! Savaş tarihini değiştiren başarısı yine hedef oldu

Türkiye'nin gücüne güç katan BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA'lar tüm dünyada konuşulmaya devam ederken, çok sayıda ülke Türk SİHA'larına sahip olmak için sıraya girdi.



Bu başarı hikayesinde, Massachusetts Institute of Technology'de de eğitim gören Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önemli bir yere sahip.