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Başkan Erdoğan’ın adı Arnavutluk’ta bir meydana verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Başkan Erdoğan’ın adı Arnavutluk’ta bir meydana verildi

Arnavutluk'un Laç kentinde bir meydana Başkan Erdoğan'ın adı verildi. Meydanın ve meydandaki anıtın açılışını Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama yaptı.

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