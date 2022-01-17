17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna tehdidi! Gerilim düşmezse Kuzey Akım 2 hedef alınacak

Almanya'dan Rusya'ya Ukrayna tehdidi! Gerilim düşmezse Kuzey Akım 2 hedef alınacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
ABONE OL
Almanya’dan Rusya’ya Ukrayna tehdidi! Gerilim düşmezse Kuzey Akım 2 hedef alınacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim Avrupa genelini etkilemeye devam ediyor. Almanya, Donbass'ta başlayan ve Rusya-Ukrayna sınırlarını etkileyen kriz hakkında açıklama yaptı. Almanya, Rusya gerginliği artırırsa Kuzey Akım 2 projesine ilişkin önlemler alacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA