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Hristos Rozakis'ten SON DAKİKA iddiası! "Yunanistan kara sularında 12 mil talebinden vazgeçti"

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Hristos Rozakis’ten SON DAKİKA iddiası! Yunanistan kara sularında 12 mil talebinden vazgeçti

Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi. İddia eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis'ten geldi. Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(Fotoğtafta: Hristos Rozakis)

"YUNANİSTAN 12 MİL TALEBİNDEN FERAGAT EDEREK ETTİ"

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

YUNAN GERİ ADIM MI ATTI?

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

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Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, "Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor." iddiasında bulundu.

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