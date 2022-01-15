Hristos Rozakis'ten SON DAKİKA iddiası! "Yunanistan kara sularında 12 mil talebinden vazgeçti"

İDDİA SONRASI TÜRKİYE'YE ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞTI

Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, "Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor." iddiasında bulundu.