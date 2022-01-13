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Yunanistan ABD'den aldığı M-1117 'Guardian'ları Ege ve Meriç'te kullanacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Yunanistan ABD’den aldığı M-1117 ’Guardian’ları Ege ve Meriç’te kullanacak

Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği 1200 adet ikinci el M-1117 "Guardian" tipi zırhlı aracın ilk partisi olan 44 adetlik kısmını Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı bildirildi.

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