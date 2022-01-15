15 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya'da "Nazi" operasyonu

İtalya'da "Nazi" operasyonu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
ABONE OL
İtalya’da Nazi operasyonu

İtalyan güvenlik güçlerinin, hafta başında bir kişinin cenaze töreninde Nazi bayrağı açan bir grup aşırı sağcının evinde aramalar yaptığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA