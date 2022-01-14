Paris’te maske zorunluluğu kalktı
Fransa’nın başkenti Paris'te dışarıda maske takmayı zorunlu kılan valilik kararnamesi mahkeme tarafından askıya alındı. Mahkeme açık havada zorunlu maske takmanın "Bireysel özgürlüğe aşırı, orantısız ve uygunsuz bir saldırı" duyurmuştu.
Kararnamenin askıya alınmasını talep eden avukat Jean-Baptışte Soufron, dışarda maske takmak hakkında "Ne gerekli ne de kesinlikle orantılı olduğu için, idare mahkemesi kararnameyi askıya almak istedi" açıklamasında bulundu.
Versailles mahkemesi dün Yvelines bölgesi için benzer bir kararnameyi askıya almıştı.
Mahkeme açık havada zorunlu maske takmanın "Bireysel özgürlüğe aşırı, orantısız ve uygunsuz bir saldırı" olduğunu söylemişti.
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