Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad İstanbul’da!

"TÜRKİYE İLE KARDEŞ ÜLKELERİZ"

Türkiye ile olan ilişkileri değerlendiren Ahmedinejad, "İran ile Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulması için ben de çaba gösteriyorum. Biz iki büyük ülke, iki millet ve aynı zamanda kardeş ülkeleriz. Aramızda en ufak bir mesafe oluşturulmamalı. Eğer aramızda böyle bir mesafe oluşturulursa, bu durum iki ülkenin de zararına olur. Bu iki ülke ittifak olursa halklarının yararına olur. Bölgedeki bütün halkların da yararına olacaktır ve zarar eden yalnızca bölgedeki bu iki ülkenin düşmanları olacaktır" şeklinde konuştu.





"DÜNYA PANDEMİYE KARŞI BAŞARI GÖSTEREMEDİ"

İran'ın korona virüs sürecini de değerlendiren Ahmedinejad, "Her gün bu konularla ilgili rapor veriyorlar. Ama genel olarak bütün dünya bu pandemiye karşı başarı gösteremedi. Milyonlarca insan öldü, on milyonlarca insan maddi varlığını kaybetti ve ekonomiler kötü durumlara düştü. Sadece bazı kapitalist ülkeler kar edip, zenginleşmeye devam ettiler. Ama genel olarak ülkeler bu durumdan zarar gördüler" dedi.