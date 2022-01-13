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Kovid-19 tam bitecek derken korkutan gelişme! Ağır atlatma riskini artıran gen varyantı keşfedildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Kovid-19 tam bitecek derken korkutan gelişme! Ağır atlatma riskini artıran gen varyantı keşfedildi

Polonyalı araştırmacılar, Kovid-19’u ağır geçirme riskini iki katına çıkarabilen bir gen varyantı keşfetti. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

Polonya'daki Bialystok Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 1500 Kovid-19 hastası üzerinde 18 ay süren bir çalışma yürütüldü.

2 KAT AĞIR GEÇİRME RİSKİ

Çalışma sırasında Kovid-19'u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi.

Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

YÜZDE 25'DEN FAZLASINDA BU GEN VAR

Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.

"ANLAMAYA YAKINIZ"

Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.

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