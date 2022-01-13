Kovid-19 tam bitecek derken korkutan gelişme! Ağır atlatma riskini artıran gen varyantı keşfedildi

Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.

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