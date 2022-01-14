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ABD ve YPG-PKK'dan Türkiye sınırında sinsi plan!

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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ABD ve YPG-PKK’dan Türkiye sınırında sinsi plan!

Suriye-Türkiye sınırında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD ile terör örgütü YPG-PKK'nın maaş bağlayarak Suriye'nin Irak sınırında kurduğu El Cezire Muhafızları grubu, Kamışlı ilçesinde sözde siyasi parti kurdu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravan isim olarak kullandığı "SDG"nin çatısı altında oluşturulan El Cezire Muhafızları grubunun Kamışlı ilçesinde oluşturduğu yapıya "Suriye İnşa ve Geliştirme Partisi" adı verildi.

Yeni yapının başkanlığına ABD'nin fonladığı El Cezire Muhafızları grubunun başındaki Rafi Harran'ın kardeşi Muhammed Kani Selman Harran getirildi.

300 kişilik sözde kurucu heyette YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen çok sayıda kişi yer aldı.

ABD'NIN SURİYE'DE IRAK SINIRINA YERLEŞTİRDİĞİ SİLAHLI YAPI

Geçen sene martta ABD'nin isteği doğrultusunda, "SDG" adını kullanan YPG/PKK, Fırat Nehri'nin doğusunda içinde az sayıda Kürt unsurun yer alacağı ancak büyük bölümü Araplardan meydana gelecek yeni bir askeri yapılanma süreci başlatmıştı.

ABD, Irak sınırındaki askeri yapılanma için iki ayrı koldan gitti, sınır hattını Haseke ve Deyrizor illerinin idari sınırlarını gözeterek tasarladı.

Haseke hattını Carba aşiretinin örgütle çalışan uzantısı Senadid grubuna veren ABD, Deyrizor hattını ise Şammar aşiretiyle ele aldı.

Başvurusu kabul edilen kişilere aylık 820 biner Suriye lirası (230 dolar) maaş bağlandı.

SDG çatısı altında kurulan yapıya, maaş karşılığı girmek için yapılan başvurulardan 7 bini kabul edildi.

Yaklaşık 2 haftalık hızlandırılmış silahlı eğitimlerin ardından ilk etapta binlerce Arap Ekim 2021'de Suriye'nin Irak sınırında konuşlandırılmıştı.

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