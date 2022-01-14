Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü 10 yaralı

KNPC tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 2 işçinin Asya kökenli oldukları ve yaralı olarak hastaneye sevk edilmelerinin ardından hayatlarını kaybettiği ifade edildi.





KNPC ayrıca, 5 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, 5 işçinin ise durumunun stabil olduğunu aktardı.

Yangının bakım için kapalı olan rafinerinin 32 Nolu Gaz Sıvılaştırma Ünitesinde çıktığını ifade eden KNPC, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını açıkladı.