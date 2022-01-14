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Kutuyu koyunca dehşeti yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Kutuyu koyunca dehşeti yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika dünya haberi... Çin'de bir kargo şirketi çalışanı kolileri dağıtım için kamyondan indiriyordu. Ne olduysa o an oldu. Ortalık aniden savaş alanına döndü. İşte o görüntüler...

Görevli aldığı kutuyu sertçe paletin üstüne koyunca ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Kutuyu koyunca dehşeti yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü

Kargocu patlamanın etkisiyle yere savruldu.

İki kişi ise patlamanın etkisiyle metrelerce uçtu.

Kutuyu koyunca dehşeti yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü

Yapılan incelemede pakette bomba bulunduğu belirlendi.

Kutuyu koyunca dehşeti yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü

Polis şimdi o bombayı gönderenin peşinde.

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