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Son dakika: Ukrayna ile gerilim! NATO'dan uyarı: Rusya saldırırsa büyük bedel öder

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Son dakika: Ukrayna ile gerilim! NATO’dan uyarı: Rusya saldırırsa büyük bedel öder

Son dakika bilgisine göre Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimi düşürmek için Rusya ve NATOBrüksel'deki NATO karargahında görüşme gerçekleşti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya saldırırsa büyük bedel öder" dedi.

Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimi düşürmek için Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Rusya-NATO görüşmesi sona erdi. Toplantıya Rusya ve NATO'dan üst düzey yetkililer dışında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da katıldı. Ajanslara düşen ilk fotoğraflarda yetkililerin gergin oldukları dikkatlerden kaçmadı. Toplantı sonrası Jens Stoltenberg basın mensuplarının sorularını cevapladı.

NATO ve Rusya'dan üst düzey yetkililer, Ukrayna'nın geleceğiyle ilgili büyük görüş ayrılıklarının gölgesinde bir diyalog köprüsü kurmak için bugün Brüksel'de bir araya geldiler. Toplantıya Rusya ve NATO'dan üst düzey yetkililer dışında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da katıldı.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILACAK
Görüşmeler, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olabileceğine inandığı hazırlıkları önlemeye yönelik başlattığı bir dizi toplantıdan sonuncusu. Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığan Moskova bir saldırı planladığını reddediyor ama Ukrayna ve Gürcistan'daki askeri harekat geçmişi NATO'yu endişelendiriyor. Toplantıda Rusya'nın ABD ve NATO'dan talepleri ve Avrupa'nın güvenliği masaya yatırıldı

TOPLANTI ÖNCESİ GERGİN POZLAR
Brüksel'de başlayan toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ve Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, NATO-Rusya Konseyi huzurunda medyaya poz verdi. Ancak toplantıdaki gerilim fotoğraflara da yansıdı.

TOPLANTI TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ
İki yıldan uzun süredir türünün ilk örneği olan toplantının yaklaşık üç saat sürdü.

NATO-Rusya Konseyi yirmi yıl önce kurulmuştu, ancak Rusya 2014'te Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiğinde toplantılar durduruldu.

basın toplantısında dikkat çekici açıklamalar

Görüşme sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

NATO başkanı Rusya ile 'önemli farklılıklar' olduğunu ancak tekrar görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Rusya füzeleri konuşlandırarak sözleşmeyi defalarca kez ihlal etti. Silahsızlanmayı biz de destekliyoruz. Rusya Ukrayna üzerindeki gerginliğe rağmen daha fazla toplantı yapmayı denemeyi kabul etti" dedi.

ASKERLERİ ÇEKİN ÇAĞRISI
Rusya'nın askeri güçleri Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'da. Bu birlikler ülkelerin rızası olmadan konuşlandı. NATO bugün Rusya'ya askerlerini çekme çağrısını yeniledi.

RUSYA KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞINI GÖRDÜK
NATO Rusya ile diyalog içinde olabilir ama bu taviz vereceğimiz anlamına gelmiyor. Müttefikler ile birlikte Rusya'ya şunu da ilettik; Rusya güç kullanarak farklı ülkelere girdi. Kimyasal silahlar kullandıklarını gördük. Rusya'nın muhaliflere de baskı yaptığını gördük.

Masadaki teklifleri görüşmeye her zaman hazırız ama hazırlık da yapmak zorundayız.

RUSYA SALDIRIRSA ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDER
Rusya saldırırsa çok büyük bedeller öder. Rusya bir sonraki görüşme için tarih vermeyi kabul etmedi. Ben birden fazla toplantı yapalım teklifinde bulundum. Rusya NATO'ya bir cevap vermek için zamana ihtiyaçları olduklarını belirttiler. Biz masaya oturmaya hazırız. Rusya'nın da hazır olmasını umuyoruz.

BİR KRİTİK TOPLANTI DA YARIN VİYANA'DA
Brüksel'deki toplantıdan sonra yarın da Viyana'da AGİT Daimi Konseyi Toplantısı'nda bu konular ele alınacak.

İLK GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI
Rusya ABD ve Avrupa'dan yetkililer geçtiğimiz günlerde Cenevre'de bir araya gelmişlerdi Görüşmede bir ilerleme sağlanabilmiş değil, ancak Rusya müzakerelere devam edilmesine ilişkin karar alınmasını dahi şu an için pozitif bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti.

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