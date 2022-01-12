12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İkiz pandalar ilk kez görüntülendi

İkiz pandalar ilk kez görüntülendi

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
ABONE OL
İkiz pandalar ilk kez görüntülendi

Son dakika dünya haberleri... Japonya’da halkın ve medyanın ilgi odağı olan ikiz panda yavruları Xiao Xiao ve Lei Lei ilk kez hayvanseverlerin karşısına çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA