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ABD ve 5 ülkeden "son ver" çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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ABD ve 5 ülkeden son ver çağrısı

ABD'nin de aralarında olduğu 6 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

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