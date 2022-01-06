ABD'de sosyal medya üzerine yapılan anketlerde çarpıcı sonuçlar
ABD'de düzenlenen bir ankette katılımcıların yüzde 62'si sosyal medyanın neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaşılmasını zorlaştırdığına inandığını belirtti. Sosyal medya üzerinden farklı görüşlerle siyasi polemik yaşayabilirim diyen kesimin oranı ise yüzde 44'te olarak belirlendi.
ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 62'si sosyal medyanın neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaşılmasını zorlaştırdığına inandığını söyledi.
GERÇEKLERİN ÜSTÜNÜ KAPATIYOR
CBS News tarafından geçen yıl 14-21 Aralık'ta yapılan ankete katılanların yüzde 62'si sosyal medya kanallarının gerçeği öğrenmeye negatif etkisini olduğunu belirtirken, yüzde 13'lük kesim gerçeği öğrenmeyi kolaylaştırdığını, yüzde 25'i ise gerçeği öğrenmeye etki etmediğini savundu.
Katılımcıların yüzde 53'ü sosyal medyanın farklı görüşleri bulmaya yardımcı olan, yüzde 49'u görüşlerini ifade etmeyi kolaylaştıran, yüzde 43'ü de ana akım medyada duymadıklarını bulabilecekleri bir platform olduğunu ifade etti.
POLİTİKA TARTIŞMALARI
Siyaseti etkilemenin bir yolu olarak çevrimiçi siyasi paylaşımda bulunan ve yorum yapan ABD'lilerin diğerlerine oranla daha az uzlaşmacı oldukları ortaya konan ankette, çevrim içi yorum yapan ve paylaşımda bulunan Cumhuriyetçilerin, diğer Cumhuriyetçilere göre kendi taraflarının siyasi rakiplerle uzlaşmaması gerektiğini söyleme olasılığı daha yüksek çıktı.
"Sosyal medyada farklı görüşe sahip kişilerle politika tartışır mısınız?" sorusunu ise katılımcıların yüzde 44'ü olumlu yanıtladı, siyasi amaçla sosyal medya kullandığını söyleyen grup ise bu soruya yüzde 62 oranında "evet" dedi.
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