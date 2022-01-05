İranlı general Kasım Süleymani’nin kızının iPhone 13 Pro Max telefon kullanması olay oldu

(İŞTE TEPKİ ÇEKEN O FOTOĞRAF- KASIM SÜLEYMANİ'NİN ANMA TÖRENİNE KATILAN ZEYNEP SÜLEYMANİ)



Zeynep Süleymani'ye yakın kaynaklar ise Süleymani'ye iPhone model telefonu Lübnanlı eşinin hediye ettiğini öne sürdü.

SÜLEYMANİ NE DEMİŞTİ?



Zeynep Süleymani, babası için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD'den babasının intikamını alacaklarını belirterek, "Kasım Süleymani hala İran halkının kalbinde yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

(KASIM SÜLEYMANİ'NİN ANMA TÖRENİNE KATILAN ZEYNEP SÜLEYMANİ)