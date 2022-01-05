Düğün esnasında boşandılar! Müzik seçimi yeni kurulan yuvayı yıktı! Tarihe geçen olay...

EN HIZLI BOŞANMA OLARAK TARİHE GEÇTİ

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.