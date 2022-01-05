Düğün esnasında boşandılar! Müzik seçimi yeni kurulan yuvayı yıktı! Tarihe geçen olay...
Irak'ın başkenti Bağdat'ta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Düğün için gelin tarafından müzik grubuna sunulan listedeki müziği beğenmeyen damat düğünde boşanma kararı aldı. Damadı küçük düşürücü ifadelerin olduğu iddia edilen şarkının ardından damat ve gelinin ailesinin arasında da kavga çıktı.
DAMAT VE AİLESİ ÇALINAN ŞARKIYA KIZDI
Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen "Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.
EN HIZLI BOŞANMA OLARAK TARİHE GEÇTİ
İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.
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