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Düğün esnasında boşandılar! Müzik seçimi yeni kurulan yuvayı yıktı! Tarihe geçen olay...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Düğün esnasında boşandılar! Müzik seçimi yeni kurulan yuvayı yıktı! Tarihe geçen olay...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Düğün için gelin tarafından müzik grubuna sunulan listedeki müziği beğenmeyen damat düğünde boşanma kararı aldı. Damadı küçük düşürücü ifadelerin olduğu iddia edilen şarkının ardından damat ve gelinin ailesinin arasında da kavga çıktı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir düğünde aileler arasında müzik seçimi sebebiyle çıkan kavga boşanma kararı alınmasıyla sonuçlandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen düğünde çalınan müzik gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.

DAMAT VE AİLESİ ÇALINAN ŞARKIYA KIZDI

Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen "Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.

EN HIZLI BOŞANMA OLARAK TARİHE GEÇTİ

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

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