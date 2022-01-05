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ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi! 5 roket birden düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi! 5 roket birden düştü

Irak'ta Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne 5 roketle saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan yapıldı.

Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak basınında yer alan habere göre Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne 5 roket düştü. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiği ve roketleri etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan gerçekleştirildi.

Ayn-el Esed Üssü'ne dün de saldırı düzenlenmişti.

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