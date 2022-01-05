ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi! 5 roket birden düştü
Irak'ta Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne 5 roketle saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan yapıldı.
Irak basınında yer alan habere göre Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne 5 roket düştü. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiği ve roketleri etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan gerçekleştirildi.
Ayn-el Esed Üssü'ne dün de saldırı düzenlenmişti.
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