Çocuk gülüşleri acı feryatlara döndü! Şişme kale küçük kızın hayatını kaybetmesine sebep oldu
İspanya'da panayır yerinde bulunan şişme kale kuvvetli rüzgarın tesiriyle havaya kalktı. O esnada kalede oyun oynayan bir kız çocuğu kafa üstü yere çakılarak yaşamını yitirdi, 8 çocuk da yaralandı. Yürek yakan olay sebebiyle milli kutlama günü ertelendi.
İspanya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 8 yaşındaki bir kız çocuğu şişme bir kalede öteki 8 çocukla beraber oyun oynuyordu. Panayır yerinde şiddetli esen rüzgar çocukları kaleyle beraber havaya savurdu. Kafasının üzerine çakılan küçük kız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk 12 saat süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.
8 ÇOCUK YARALANDI
Korkunç olay nedeniyle 8 çocuk daha yaralandı. Yetkililer aralarındaki bir kız çocuğunun da durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Olayın ihmale dayalı olup olmadığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
ÜLKEDE YAS İLAN EDİLDİ
Bölgenin belediye başkanı, trajik haber karşısında çok üzüntülü olduğunu dile getirerek 7 Ocak'ı yas günü ilan etti. Ayrıca küçük kız çocuğunun anısına ülkede yapılan Kral Günü Geçit Töreni de askıya alındı.
AVUSTRALYA'DA AYNI FACİADA 5 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da da çocukların üzerinde zıpladığı şişme kale rüzgarda savrulmuştu. Talihsiz olay nedeniyle 5 çocuk hayatını kaybetmiş, 4'ü ise yaralanmıştı.
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