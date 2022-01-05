Çocuk gülüşleri acı feryatlara döndü! Şişme kale küçük kızın hayatını kaybetmesine sebep oldu

8 ÇOCUK YARALANDI

Korkunç olay nedeniyle 8 çocuk daha yaralandı. Yetkililer aralarındaki bir kız çocuğunun da durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Olayın ihmale dayalı olup olmadığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.