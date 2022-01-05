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Hindistan'da korkunç kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Hindistan’da korkunç kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.

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