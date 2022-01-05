Hindistan’da korkunç kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi.