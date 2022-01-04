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Haberler Galeri SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet'in teknik özellikleri neler? (Hürjet video)

SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet'in teknik özellikleri neler? (Hürjet video)

SON DAKİKA HABERLERİ... Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) resmi hesabından büyük heyecan yaratan bir paylaşım geldi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, Hürjet için tarih verildi. Peki, Türkiye'nin yerli ve milli gururu Hürjet'in teknik özellikleri neler? İşte Hürjet'in özellikleri, detayları fotoğrafları ve TUSAŞ tarafından paylaşılan o video...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 01:12
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SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet’in teknik özellikleri neler? Hürjet video

Hürjet'in simülasyon uçuşlarının da yer aldığı bir video paylaşan TUSAŞ geri sayımın başladığına da işaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet’in teknik özellikleri neler? Hürjet video

Dikkat çeken açıklamada ''O kadar dolu ki toprağın şanla Bir değil, sanki bin vatan gibisin!" HÜRJET için tarihe not düşüyoruz: 18 Mart2023'' ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet’in teknik özellikleri neler? Hürjet video

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır.

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SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet’in teknik özellikleri neler? Hürjet video

HÜRJET'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında öenmli bir güç unsurudur.

HÜRJET HABERİNİN VİDEOSUNU TIKLA İZLE

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SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet’in teknik özellikleri neler? Hürjet video

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.