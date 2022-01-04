SON DAKİKA | TUSAŞ Hürjet için tarih verdi! Hürjet'in teknik özellikleri neler? (Hürjet video)

SON DAKİKA HABERLERİ... Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) resmi hesabından büyük heyecan yaratan bir paylaşım geldi. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, Hürjet için tarih verildi. Peki, Türkiye'nin yerli ve milli gururu Hürjet'in teknik özellikleri neler? İşte Hürjet'in özellikleri, detayları fotoğrafları ve TUSAŞ tarafından paylaşılan o video...