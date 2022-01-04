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DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Türkiye'de yakalandı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Türkiye’de yakalandı

Şanlıurfa merkezli üç ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde Musul emirinin çocuklarının da olduğu 7 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

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