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Son dakika: Sudan'ın başkenti Hartum'a çıkan köprüler kapatıldı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Sudan’ın başkenti Hartum’a çıkan köprüler kapatıldı

Son dakika haberi: Askeri darbe karşıtı gösterilerin sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da, trafiğe kapatılan köprü sayısı 8'e çıktı.

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