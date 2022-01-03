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İsrail'in kuzeyinde helikopter düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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İsrail’in kuzeyinde helikopter düştü

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu Eurocopter Panther tipi helikopterin düştüğü bildirildi.

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