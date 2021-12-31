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Washington için önemli karar! Yetki ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Washington için önemli karar! Yetki ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e verildi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington DC bölgesinde olabilecek herhangi bir kolluk kuvvet talebine karşılık Ulusal Muhafızların sevk ve idaresi yetkisini Kara Kuvvetlerinden alarak bu konudaki tek yetki sahibinin Savunma Bakanı olacağını duyurdu.

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