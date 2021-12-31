Son dakika: İsrail 4. doz Covid-19 aşısıyla ilgili yeni karar





NÜFUSUN YÜZDE 64'Ü TAMAMEN AŞILI

İsrail, 1 yıl önce Pfizer'in korona virüs aşısını uygulamaya başlayan ilk ülkeler arasındaydı ve geçtiğimiz yaz 3. doz aşı uygulamasına başlamıştı. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre yaklaşık 9.5 milyonluk nüfuslu ülkede 5 milyon 904 bin 296 (nüfusun yüzde 64'ü) kişiye aşının 2 dozu uygulandı. 3 doz aşı yaptıran kişi sayısı ise 4 milyon 222 bin 99 olarak açıklandı.