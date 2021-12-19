Son dakika: Filipinler’i vuran Rai Tayfunu geride 121 can kaybı bıraktı

Hava ve kara ulaşımını felç eden tayfundan en az 780 bin kişinin etkilendiği bildirilirken, 300 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Filipin Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler Dairesi'nden (PAGASA) yapılan açıklamada, ülkede Tayfun Odette olarak da bilinen Rai Tayfunu'nun dün öğlen saatleri itibariyle Filipinler etki alanını terk ettiği duyurulmuştu.