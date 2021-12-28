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ABD'den Viyana'daki İran ile nükleer görüşmeler için flaş mesaj

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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ABD’den Viyana’daki İran ile nükleer görüşmeler için flaş mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Viyana'da devam eden İran ile nükleer görüşmeler hakkında yorum yapmak için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

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