Brezilya’da sel nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti: Bazı kentlerde ilaçlar kullanılamaz hale geldi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, acil durum ilan edilen kent sayısı 136'ya yükseldi.

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle ölenlerin sayısının 21'ye çıktığı bildirildi.