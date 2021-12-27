Bilim dünyasından şaşkına çeviren hamle! Bir ilk gerçekleşti!
İleri teknolojide gelinen son nokta herkesi şaşkına çevirdi. Bilim dünyasının son başarısı gündeme damga vuracak türden. Beyne sinirsel bilgisayar arayüzleri yerleştiren bir şirket, kendisini hareketsiz bırakan sinir sistemi hastalığı yaşayan bir hastanın sadece düşünerek sosyal medyada gönderi paylaşabildiğini duyurdu.
Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından muzdarip 62 yaşındaki bir erkek, kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildi.
Açıklama, Avustralyalı erkeğin bunu yapmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Synchron isimli şirketten geldi. Açıklamaya göre Philip O'Keefe, Synchron CEO'su Thomas Oxley'in hesabına "Bu tweeti sadece düşünerek oluşturdum" yazan bir paylaşım yolladı. 'İlk doğrudan düşünce tweeti' O'Keefe'nin beyninden kablosuz olarak gönderildi.
İMPLANT DAMAR YOLU İLE YERLEŞTİRİLDİ
ALS'nin neden olduğu ilerleyici felç sonrası O'Keefe'nin beynine geçen yıl 'Stentrode' adlı bir bilgisayar arayüzü kurulmuştu. 'Hastaların düşünce yoluyla dijital cihazları kablosuz olarak kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanan' implant, kafatası delinmeksizin şah damarı yoluyla yerleştirildi.
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