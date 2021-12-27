Bilim dünyasından şaşkına çeviren hamle! Bir ilk gerçekleşti!

Kasların hareket etmesini sağlayan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, felce neden olan ve henüz tedavisi bulunamayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından muzdarip 62 yaşındaki bir erkek, kas faaliyetine gerek olmadan düşüncelerini başkalarına iletebildi.