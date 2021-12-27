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Rusya'da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Rusya’da kar fırtınasına yakalanan 22 araç birbirine girdi: 1 ölü, 18 yaralı

Rusya'da kar fırtınası nedeniyle 22 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Valilik, kar fırtınasının devam edeceğini belirtirken, sürücülere mümkün olduğunca yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

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