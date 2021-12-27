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Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'nde dün korku dolu anlar yaşandı. Kaleye giren saldırgan, 24 dakika önce kaydettiği videoda İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e suikast düzenleyeceğini söylüyor. Kayıttaki en şaşırtıcı an ise, saldırganın Amritsar Katliamı'nın intikamından söz etmesi oldu.

İngiltere'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in Noel'i geçirdiği Windsor Kalesi'nde yakalanan silahlı şahısın görüntüleri, The Sun gazetesi tarafından yayınlandı.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Thames Vadisi Polis Teşkilatı, 19 yaşındaki Southamptonlı saldırganın sabah 08.30'da kalenin arazisine giriş yaptıktan sonra çok kısa süre içinde yakalandığını duyurdu.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

İlk başta adı açıklanmayan Jaswant Singh Chail'in hiçbir binaya giriş yapmadığı belirtildi. Chail, 'koruma altındaki bir alana izinsiz girmek' ve 'saldırı silahı bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Polis teşkilatı İngiltere gündemini alt üst eden olayla ilgili Kraliyet ailesine haber verildiğini, aileye veya halka yönelik devam eden bir tehdit olmadığını belirtiyor.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

SESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ
The Sun gazetesi, saldırganın Windsor Kalesi'ne doğru harekete geçmeden kaydettiği görüntülere ulaştı. Jaswant Singh Chail'in yüzündeki siyah maske dikkat çekiyor.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Elinde silahıyla kameraya poz veren 19 yaşındaki saldırgan, Windsor Kalesi'nde yakalanmadan 24 dakika önce Kraliçe Elizabeth'e suikast düzenleyeceğini söylüyor.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Görüntüyü kaydederken sesini değiştiren bir program kullandığı göze çarpan saldırgan Chail'in, giydiği kıyafetlerde Star Wars filmlerinden esinlendiği görüldü.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Video kaydındaki en şaşırtıcı an ise, "Üzgünüm, yaptıklarım ve yapacaklarım için" diye söze başlayan saldırganın Amritsar Katliamı'nın intikamını almak istemesini söylemesiydi.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

TARİH 13 NİSAN 1919
Hindistan'da 13 Nisan 1919 tarihinde etrafı duvarlarla çevrili olan Jallianwala Bagh adlı bahçede aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 10 bin sivil bir araya gelmişti.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Göstericiler kolonyal güçlerin baskıcı yöntemlerini ve iki yerel liderin tutuklanmasına isyan etmişti. İngiltere ordusuna bağlı birlikler silahsız kalabalığa ateş açmış; İngiltere hükümetine göre 379 kişi, Hindistan kaynaklarına göre ise yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetmişti.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Olay Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesinin güçlenmesini beraberinde getirmişti. Ülke 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ancak katliamla ilgili İngiltere'den şimdiye kadar resmi özür dilenmedi.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

1997 yılında Kraliçe II. Elizabeth, Amritsar'ı ziyaret ederek katliamı anmış ancak eşi Philip'in ölü sayısının 'abartıldığı' yönündeki açıklaması ziyarete gölge düşürmüştü.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

2013 yılında Hindistan'ı ziyaret eden dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron da olayı 'derinden utanç verici' olarak tanımlamış ancak özür dilememişti. 2019'da dönemin başbakanı Theresa May de katliamı 'utanç verici bir yara' olarak tanımlamıştı.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Öte yandan Kraliçe Elizabeth hafta sonu bir video aracılığıyla Noel mesajı yayınladı. Bu yıl eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe, "Noel sevdiklerini kaybedenler için zor bir zamandır. Bunun nedenini özellikle bu yıl anladım" dedi.

Saraya girmeden 24 dakika önce... Şoke eden video yayınlandı: Silahı ve maskesi var

Eşinin her durumdan eğlence yaratabildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, "Ben ve ailem onu özlüyor olsak da, biliyorum ki Noel'de eğlenmemizi isterdi" diye konuştu.

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