28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kanada’da Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

Kanada’da Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Kanada’da Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393’e çıktı. Öte yandan resmi verilere göre ülke nüfusunun yüzde 76,77’sine iki doz aşı uygulandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA