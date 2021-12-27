ABD’nin ’savunma bütçesi’nde Türk SİHA’sı detayı! Biden onayladı...

YUNANİSTAN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ TASARISI EKLENDİ

Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan "ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.

Yasa, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda ABD Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da yasada yer alan maddeler arasında bulunuyor.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA DESTEĞİNİN DEVAM ETMESİNİ ÖNGÖRÜYOR

NDAA'da, Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.

Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren yasa, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.

Yasa, Suriye'de Beşşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını şart koşuyor.