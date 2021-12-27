ABD'nin 'savunma bütçesi'nde Türk SİHA'sı detayı! Biden onayladı...
ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Kongre'den geçen ve 2022 mali yılı savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladı. Azerbaycan ve Türkiye tasarıları da eklendi. Tasarıda Türk SİHA'ları ile ilgili detay dikkatlerden kaçmadı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, ABD Kongresindeki büyük tartışmaların ardından onaylanan NDAA'yı imzaladı.
740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768,2 milyar dolarlık NDAA, Biden'ın imzasıyla yasalaştı.
NDAA, 7 Aralık'ta Temsilciler Meclisinde, 15 Aralık'ta ise Senato'da onaylanmıştı.
NDAA'DA NELER VAR?
Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren yasa, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.
ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran yasa, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7 yıla uzatıyor.
UKRAYNA YARDIMLARINI ARTIRIYOR
Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran yasa, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.
Yasa, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7,1 milyar dolar kaynak ayırırken; Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalardan üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığınca alınmasını yasaklıyor.
Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören yasa, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğine devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.
Yasa, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TASARILARI DA EKLENDİ
Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.
YUNANİSTAN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ TASARISI EKLENDİ
Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan "ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.
Yasa, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.
Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda ABD Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da yasada yer alan maddeler arasında bulunuyor.
ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YA DESTEĞİNİN DEVAM ETMESİNİ ÖNGÖRÜYOR
NDAA'da, Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.
Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren yasa, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.
Yasa, Suriye'de Beşşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını şart koşuyor.
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