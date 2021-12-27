Yunanistan’da Omicron alarmı! Sağlık Bakanı Thanos Plevris kısıtlama kararını duyurdu

Plevris, 24 Aralık'tan itibaren market ve toplu taşımada kullanımı zorunlu hale gelen yüksek korumalı maskelerin, 3 Ocak 2022'den itibaren yeme içme sektöründeki çalışanlar için de zorunlu olacağını duyurdu.

KN95 veya FFP2 tipi maskenin bulunmaması halinde çift maske takılması gerektiğini aktaran Plevris, bu uygulamanın diğer kalabalık alanlar için de tavsiye edildiğini kaydetti.