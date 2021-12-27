ABD’de Omicron kabusu büyüyerek devam ediyor! Binlerce uçuş askıya alındı





ABD'de Delta, United, Southwest hava yolları, ülke genelinde Covid-19'un Omicron vakalarındaki artıştan dolayı geçtiğimiz hafta sonu binlerce uçuşu iptal etmesinin ardından yüzlerce uçuşu daha iptal etti. ABD içinde ve dışında yaklaşık 740 uçuş iptal edilirken, seyahat için en yoğun olan Noel tatili zamanında hafta sonundan bugüne iptal edilen uçuşların sayısı 5 bini aştı.