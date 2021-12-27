ABD'de Omicron kabusu büyüyerek devam ediyor! Binlerce uçuş askıya alındı
Son dakika haberleri... ABD'nin Omicron varyantıyla mücadelesi olumsuz yönde seyrediyor. Omicron vakalarının artması nedeniyle uçuş iptallerinin sayısı arttı. Hafta sonu boyunca yaklaşık 5 bin uçuş iptalinin ardından hava yolu şirketleri 740 uçuşu daha iptal etti.
ABD'de Delta, United, Southwest hava yolları, ülke genelinde Covid-19'un Omicron vakalarındaki artıştan dolayı geçtiğimiz hafta sonu binlerce uçuşu iptal etmesinin ardından yüzlerce uçuşu daha iptal etti. ABD içinde ve dışında yaklaşık 740 uçuş iptal edilirken, seyahat için en yoğun olan Noel tatili zamanında hafta sonundan bugüne iptal edilen uçuşların sayısı 5 bini aştı.
Ülkede artan Covid-19'un Omicron vakaları nedeniyle pilot ve kabin ekiplerinin karantinaya alınması nedeniyle American Airlines, United, Delta ve Southwest hava yolu şirketlerinin hisseleri yüzde 2 ila 3 oranında değer kaybetti.
YOLCU GEMİLERİ GERİ DÖNDÜ
ABD yolcu gemi şirketleri Norveç Kruvaziyer Hattı, Royal Caribbean ve Karnaval şirketlerinin de hisselerinde yüzde 1,3 ila 2,4 oranında düşüş yaşanırken, Noel tatilini de kapsayan hafta sonu boyunca yolcu gemilerinde Covid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından en üç yolcu gemisi limana geri dönmek zorunda kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı...
- MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi
- YÖK son dakika: Üniversiteler online olacak mı? 2022'de hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? Son açıklamalar
- Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatar? Yeni asgari ücret bu ay, Ocak'ta yatar mı? İşte ödeme takvimi...
- 27 Aralık güncel sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi? Yeni yılda sigaraya zam gelecek mi?
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…
- Gıda ve market fiyatları son dakika açıklaması! CarrefourSA, Migros, ŞOK, BİM market fiyatları düştü mü? Son durum...
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları neden açıklanmadı? 15 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- BDDK suç duyurusu yaptığı 5 kişi kimdir? Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Selçuk Geçer kim?
- Delmicron varyantı nedir? Delmicron varyantı belirtileri nelerdir? Delmicron varyantı hangi ülkelerde görüldü?
- Flaş açıklama! Yargı bitiyor mu, final mi yapacak? Yargı bu hafta neden yayınlanmadı? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman?