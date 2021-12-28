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Gürcistan'dan Türkiye açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak karşılaması için minnettarım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Gürcistan’dan Türkiye açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıcak karşılaması için minnettarım

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok yakın ilişkilerinin olduğunu söyleyen Garibaşvili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel, sıcak karşılaması için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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