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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kızı Covid-19’a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

Son dakika: Kızı Covid-19’a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Son dakika: Kızı Covid-19’a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kızının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.

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