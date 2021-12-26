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Libya'da dram: 1'i bebek 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Libya’da dram: 1’i bebek 27 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu

Libya’nın Khoms kentindeki Kızılay, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken boğulan 27 göçmenin cansız bedenlerinin Libya kıyılarına vurduğunu bildirdi. Boğulan göçmenler arasında bir de bebeğin bulunduğu öğrenildi.

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