26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'den Burkina Faso için taziye mesajı

Türkiye'den Burkina Faso için taziye mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
ABONE OL
Türkiye’den Burkina Faso için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Loroum eyaletinde meydana gelen ve 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA