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Avusturya eski Başbakanı Kurz için bomba iddia! Silikon Vadisi’nde 500.000 euro'ya işe başlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Avusturya eski Başbakanı Kurz için bomba iddia! Silikon Vadisi’nde 500.000 euro’ya işe başlayacak

Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.

Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık'ta siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

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Avusturya basınında yer alan haberlerde, siyaseti bırakan Kurz'un ABD'nin California eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi'ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.

KURZ'UN YILLIK MAAŞI 500 BİN EURO OLACAK

Kurz'un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD'ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz'un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.

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