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Japonya'dan Merck'in Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Japonya’dan Merck’in Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca "acil kullanım" onayı verdi. İlk İngiltere'nin onay verdiği ilaç hafta içinde ABD'de de onaylanmıştı.

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