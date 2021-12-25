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ABD'nin hayalet uçağı Google Earth'e yakalandı! Dünya dalga geçiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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ABD’nin hayalet uçağı Google Earth’e yakalandı! Dünya dalga geçiyor

ABD'nin "hayalet uçak" olarak adlandırdığı Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-2 bombardıman uçağı Google Earth uygulamasına yakalandı. ABD'nin savaş uçağının Google Earth tarafından görüntülenmesi dalga konusu oldu.

Radara yakalanmadığı için "hayalet uçak" olarak anılan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-2 bombardıman uçağı, Missouri eyaletinde bir çiftlik üzerinde uçarken "Google Earth" uygulamasının uydu görüntüsüne takılması, sosyal medyada alay konusu oldu.

Independent Türkçe'nin haberine göre, sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'te "u/Hippowned" adlı kullanıcı, "görünmezlik özelliğine sahip" 2 milyar dolarlık uçağı Google Earth'te fark edince olayı platformda paylaştı.

Kullanıcı, "Bir çiftçinin evinin üzerinden tarlasına doğru uçan hayalet bombardıman uçağı var ve ilaçlama uçağı gibi görünüyor, bu epey komik" yorumunu yaptı.

Uçağın Google Earth'e "yakalanması", 3 binden fazla yorum alarak espri konusu oldu.

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