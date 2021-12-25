ABD’nin hayalet uçağı Google Earth’e yakalandı! Dünya dalga geçiyor

Radara yakalanmadığı için "hayalet uçak" olarak anılan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-2 bombardıman uçağı, Missouri eyaletinde bir çiftlik üzerinde uçarken "Google Earth" uygulamasının uydu görüntüsüne takılması, sosyal medyada alay konusu oldu.