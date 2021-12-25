25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den beğeni toplayan hareket! 15 barfiks çekti...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den beğeni toplayan hareket! 15 barfiks çekti...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den beğeni toplayan hareket! 15 barfiks çekti...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60’ıncı yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı. Ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev barfiksi tamamladıktan sonra “15 defa, 60 yaşında” dedi. İşte beğeni toplayan o anlar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA